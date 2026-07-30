Тюменские власти объявили о вакцинации от гепатита А на третьей неделе жалоб на воду с запахом канализации

В Тюменской области на фоне паводка и затяжного кризиса с водопроводной водой в столице региона публично объявили о массовой вакцинации от гепатита А.
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