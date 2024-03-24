В Ивановской области не стихает поток людей, которые приходят почтить память погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Начиная с субботы, жители разных возрастов, профессий, религий и национальностей зажигают свечи, несут цветы и игрушки к знаковым местам в городах и поселениях, разделяя боль потери со всей страной.