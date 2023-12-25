Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год?

По прогнозам синоптиков, на улице будет по-зимнему комфортно Погода в новогоднюю ночь обещает выдаться сказочной: по предварительным данным, в регионе ожидается снежок, слабый ветер, местами может подняться небольшая метель.
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