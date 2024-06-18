Подразделение ВСУ оказалось в трудной ситуации после ухода смежников с позиций

“Разрешения на отступление не дают”: военкор рассказал об "огневом мешке" под Угледаром.В "огневой мешок" попало одно из подразделений ВСУ в районе Угледара из-за того, что командир смежного батальона скрыл потерю удерживаемых позиций от сослуживцев.