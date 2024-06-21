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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

Недавно возле миграционного центра в Екатеринбурге произошла стычка. Таджику, который продавал под окнами центра SIM-карты без паспортов, не понравилось, что его снимают журналисты.

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Комментарии
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Валентина
👍👍👍
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2 час.
Михаил
Александр Новиков, что это у вас творится? А ты говорил, что в вашем Бурге порядок. Так что скоро петь будешь не на русском языке о красавице под ручку. Саша, наведи порядок!!!
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1 час.
ninikooo Митусова
Россиянок, оформляющих фиктивные браки- к уголовной ответственности, чтобы эти суки ответили по закону за продажу Родины. Всех, причастных к преступлениям в это им бандинтском логове-  КАЖДОГО- наказать по всей строгости закона, максимально. Диаспору, как ОПГ, привлечь ( каждого к уголовной ответственности). Наверное, понадобиться команда Андрея Рэмовича- на Колокольцева надежды нет, прос… т все.
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1 мин.

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