РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

Александр Новиков, что это у вас творится? А ты говорил, что в вашем Бурге порядок. Так что скоро петь будешь не на русском языке о красавице под ручку. Саша, наведи порядок!!!

ninikooo Митусова

Россиянок, оформляющих фиктивные браки- к уголовной ответственности, чтобы эти суки ответили по закону за продажу Родины. Всех, причастных к преступлениям в это им бандинтском логове- КАЖДОГО- наказать по всей строгости закона, максимально. Диаспору, как ОПГ, привлечь ( каждого к уголовной ответственности). Наверное, понадобиться команда Андрея Рэмовича- на Колокольцева надежды нет, прос… т все.