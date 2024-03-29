Украину ставят на колени. Халява закончилась

Европейские союзники поставили Украину на колени. Варшава и Киев так и не смогли договориться.Польша и Украина провели переговоры о разблокировке польско-украинской границы со стороны Польши и прекращения акций протеста польских фермеров и дальнобойщиков, которые выступают против импорта украинской сельхозпродукции в страны Евросоюза.