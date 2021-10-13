Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Я не пойму, у нас президентская администрация и сам ВВ в курсе вообще, что в стране происходит? Проблема мигрантов уж...Россияне возмущен...
  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх