Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.