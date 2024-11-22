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Царьград

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РИАН: самолёт ВСУ ударил по жилой девятиэтажке

РИАН: самолёт ВСУ ударил по жилой девятиэтажке

Житель освобождённого Селидово в ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУЖитель освобожденного 29 октября города Селидово к западу от Донецка рассказал, как самолёт ВСУ нанес удар по жилой девятиэтажке в их городе.

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