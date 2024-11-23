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Закон и Порядок

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Китайский торговец и европейские гладиаторы

Китайский торговец и европейские гладиаторы

Прошёл две небольших игры — китайскую и европейскую. Если бы мы жили в 19-м веке, мне пришлось бы пуститься в рассуждения в духе Киплинга про «Бремя белых» и врождённую агрессивность Запада.

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