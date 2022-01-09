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Энсли Мэйтленд-Найлз: «Моуринью – один из лучших тренеров мира, если не лучший»

Полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз, арендованный «Ромой» у «Арсенала», прокомментировал переход. – У вас появилась возможность поработать с Жозе Моуринью, хорошо вам известным, я уверен.

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