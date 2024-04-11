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Ульянов заявил о неготовности Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Страны Запада не готовы осудить обстрелы Запорожской АЭС военными ВСУ, что выглядит как косвенное поощрение подобных действий, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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