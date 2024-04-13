Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным

В интервью Tageszeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как в Кремле поймут необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
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