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Царьград

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Обед с сюрпризом: Массовое отравление мигрантов. 40 человек попали из хостела Москвы в больницу - источник

Обед с сюрпризом: Массовое отравление мигрантов. 40 человек попали из хостела Москвы в больницу - источник

СМИ сообщили о массовом отравлении постояльцев в одном из хостелов Москвы. Оттуда 40 человек увезли в больницу.

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