Старый дом на склоне холма стал не просто любимым местом отдыха Джона Стефанидиса, это место изменило его жизнь и карьеру, превратив успешного рекламщика в дизайнера

﻿﻿Карточка Патмос — самый маленький из двенадцати островов архипелага Додеканес. Считается, что это место, где Орест прятался от фурий и где апостол Иоанн распространял христианство, прежде чем он уединился в пещере, чтобы написать Книгу Откровения.