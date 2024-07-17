Старый дом на склоне холма стал не просто любимым местом отдыха Джона Стефанидиса, это место изменило его жизнь и карьеру, превратив успешного рекламщика в дизайнера

Карточка Патмос — самый маленький из двенадцати островов архипелага Додеканес. Считается, что это место, где Орест прятался от фурий и где апостол Иоанн распространял христианство, прежде чем он уединился в пещере, чтобы написать Книгу Откровения.
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