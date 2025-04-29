Небензя назвал идею перемирия "прелюдией" к прямым переговорам РФ и Украины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая могут послужить "прелюдией" к прямым переговорам Москвы и Киева по украинскому конфликту.