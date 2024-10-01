Пленный военный ВСУ выразил недоумение из-за насильной мобилизации на Украине

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Юркив во вторник, 1 октября, выразил недоумение, зачем в украинскую армию призывают и отправляют на линию соприкосновения граждан, которые не желают участвовать в боевых действиях.