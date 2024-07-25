Как США в Армении берут под контроль Срединный коридор

CherchillТанковые войска берут Берлин По данным турецкого издания Cumhuriyet, США намерены открыть второй фронт против России на юге, используя для этого Армению.
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