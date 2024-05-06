«Наступит мировая катастрофа»: Медведев предостерег Запад от отправки войск на Украину

Отправка странами Запада своих войск на Украину повлечет их прямое вступление в конфликт. Россия ответит на этот шаг не на украинской территории, предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
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