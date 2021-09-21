G7 хочет обсудить Афганистан с Россией и Китаем - «Военное обозрение»

G7 хочет обсудить Афганистан с Россией и Китаем audio/mpegG7 хочет обсудить Афганистан с Россией и Китаем audio/mpegМинистры иностранных дел стран-участниц G7 восьмого сентября обсудят ситуацию в Афганистане и угрозы, которые она может нести.