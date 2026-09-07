Лавров: результаты спецоперации напрямую влияют на положение России в мире

Глава МИД России выступил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что положение страны в мире и перспективы её влияния напрямую зависят от итогов специальной военной операции.
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