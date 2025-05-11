ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент РФ Владимир Путин сделал очень сильный шаг, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле, заявил РЕН ТВ политолог, подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Эрл Расмуссен.
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