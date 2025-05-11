РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Люди отправляющие оружие миротворцами не могут быть.Уголовник судьей быть не может!Песков: Россия не...
  • Eduard
    Хрен чешется? Так мы его отрежем,будит как еврей жить!Ребенок спас деву...
  • Anatoliy Skorohodov
    Когда нашим меньшим братьям делать нечего, они часто тем же занимаются! То есть ищут занятие для души, а не для необх...Эксперт рассказал...

Политолог назвал сильным шагом Путина предложение Украине о прямых переговорах

Политолог назвал сильным шагом Путина предложение Украине о прямых переговорах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент РФ Владимир Путин сделал очень сильный шаг, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле, заявил РЕН ТВ политолог, подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Эрл Расмуссен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх