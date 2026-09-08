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Аргументы недели

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Стилисты назвали три элемента, которые сделают осенний образ визуально дороже

Стилисты назвали три элемента, которые сделают осенний образ визуально дороже

Этой осенью выглядеть дорого можно без серьезных трат. Стилистам известно: статусность образу придают не логотипы, а правильно подобранная база.

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