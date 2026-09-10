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Царьград

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Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open 2026 после отказа Блокса

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open 2026 после отказа Блокса

Бельгийский теннисист Александер Блокс объяснил отказ от продолжения матча с Кареном Хачановым в четвертьфинале US Open 2026 из-за проблем со здоровьем.

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