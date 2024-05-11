Государствообразующий русский народ

Несомненно, одна из главный новостей уходящей недели - это то, что на следующий день после своей инаугурации и накануне Дня Победы Президент подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».
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