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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов набрал 1+2 в матче с «Сиэтлом». У него 4 броска в створ, 4 мимо и 5 потерь за 24:16

Форвард «Миннесоты» забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ, а также дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Кракена» (4:5 Б).

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