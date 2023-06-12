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На Ямайке начались консультации по урегулированию кризиса на Гаити

На Ямайке начались консультации по урегулированию кризиса на Гаити

Трехдневные консультации по поиску решения кризиса на Гаити начали проводить на Ямайке представители Гаити и международные партнеры этой страны, 11 июня сообщает TeleSUR.

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