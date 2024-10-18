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Ганчев: ВС РФ взяли в плен иностранных наёмников

Ганчев: ВС РФ взяли в плен иностранных наёмников

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о составе пленных бойцов ВСУ.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
О чего разбираться, для чего? Утилизация законна. Они зверствовали, они убивают детей. Зачем? Другой работы мало разве?
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14 час.
ВУ
Варлам Устрялов
компетентные органы решат: расстрелять или повесить.
Ответить
14 час.
Алекс Сэм
Чтобы зверски убить и выложить в закрытые чаты для следующих диких гусей.
Ответить
11 час.

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