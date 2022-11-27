Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.
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