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Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада

Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.

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