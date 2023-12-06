До 50 тысяч рублей. Когда появятся соцвклады для бедных и кто сможет ими пользоваться

В Госдуме рассматривают законопроект, который позволит малоимущим гражданам зарабатывать больше денег Россиянам с маленькими доходами могут разрешить открывать специальные социальные вклады, чтобы они могли иметь дополнительный заработок.
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