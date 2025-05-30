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test mazurok

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🚰 В Керчи три микрорайона остались без воды Водоснабжение ограничено в микрорайонах Аршинцево, Семь ветров и Партизанский из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

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