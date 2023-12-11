ВС России выбили ВCУ с позиций у Артемовска и взяли в плен 20 солдат

Российские штурмовики гвардейского соединения Воздушно-десантных войск при поддержке бронетехники выбили боевиков ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска, а также взяли в плен свыше двадцати украинских военных.
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