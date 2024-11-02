ЦОДД призвал водителей выезжать на дороги только на зимней резине из-за возможной гололедицы

Из-за возможного образования гололедицы столичным автомобилистам рекомендовали выезжать на дороги только на зимней резине, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).