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Гюзель Хабутдинова поручила усилить контроль в детских лагерях Альметьевска

Гюзель Хабутдинова поручила усилить контроль в детских лагерях Альметьевска

Автор: Эльза КузнецоваФото: пресс-служба Альметьевского района РТ На общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова акцентировала внимание на важности обеспечения безопасности и качества питания в загородных и пришкольных лагерях.

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