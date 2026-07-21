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Царьград

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Пенни Вонг выразила озабоченность усилением Китая в АТР

Пенни Вонг выразила озабоченность усилением Китая в АТР

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на встрече АСЕАН в Маниле выразила озабоченность по поводу усиливающегося военного наращивания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув необходимость большей прозрачности в действиях Пекина.

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