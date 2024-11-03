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Парламентская газета

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День 4 ноября в истории

День 4 ноября в истории

День народного единства День воинской славы РФ, установленный Федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России».

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