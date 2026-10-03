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Томские ученые раскрыли секрет: как искусственный интеллект спасает жизни при лечении рака простаты

В мире медицины каждый шаг вперед — это шаг к спасению жизней. И именно такой шаг сделали ученые Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из Российского научного центра рентгенорадиологии и Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город».

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