Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Военный эксперт Кнутов: Франция намеревается стать «ядерным зонтом» Европы

Военный эксперт Кнутов: Франция намеревается стать «ядерным зонтом» Европы

Франция планирует стать для стран Европы «ядерным зонтом» и занять лидирующие позиции в этой сфере. Об этом Zvezdanews заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя прошедшие в республике испытания стратегической баллистической ракеты подводного базирования M51.

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