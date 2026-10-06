Военный эксперт Кнутов: Франция намеревается стать «ядерным зонтом» Европы

Франция планирует стать для стран Европы «ядерным зонтом» и занять лидирующие позиции в этой сфере. Об этом Zvezdanews заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя прошедшие в республике испытания стратегической баллистической ракеты подводного базирования M51.