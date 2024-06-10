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Калужские новости

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Ночью в Калужской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Ночью в Калужской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В ночь на 9 июня в Жуковском районе неизвестный водитель сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, виновник ДТП скрылся с места происшествияВ ночь на 9 июня в Жуковском районе неизвестный водитель сбил пешехода.

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