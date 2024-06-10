Ночью в Калужской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В ночь на 9 июня в Жуковском районе неизвестный водитель сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, виновник ДТП скрылся с места происшествияВ ночь на 9 июня в Жуковском районе неизвестный водитель сбил пешехода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)