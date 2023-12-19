В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков покажут работы советских импрессионистов

Картины некоторых художников петербуржцы увидят впервые. С 19 декабря по 10 марта 2024 года в Музее искусства Петербурга XX—XXI веков открывается выставка работ советских импрессионистов, рассказали кураторы мероприятия.
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