Потеря «не того» жира может спровоцировать диабет

Избыток жира в организме давно признан фактором риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако редкое наследственное состояние — семейная частичная липодистрофия второго типа (FPLD2) — доказывает, что противоположная крайность не менее опасна.
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