В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

Дело двух сотрудников Следственного комитета, которых обвиняют в получении взятки в эквиваленте 2,7 тысячи биткоинов (это около 16,6 млрд рублей), было передано в суд города Балашиха В судебной базе данных указаны дела против Марата Хамидовича Тамбиева и Кристины Васильевны Ляховенко.