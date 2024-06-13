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В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

Дело двух сотрудников Следственного комитета, которых обвиняют в получении взятки в эквиваленте 2,7 тысячи биткоинов (это около 16,6 млрд рублей), было передано в суд города Балашиха В судебной базе данных указаны дела против Марата Хамидовича Тамбиева и Кристины Васильевны Ляховенко.

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Дмитрий Боев
Условный срок ребята недёшево купили.
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