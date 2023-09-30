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«Украинская IT-армия», атаковавшая российские сайты, потерпела поражение

«Украинская IT-армия», атаковавшая российские сайты, потерпела поражение

Украинцам следует опасаться мессенджера Telegram, через который в Россию могут утекать их данные. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

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