«Украинская IT-армия», атаковавшая российские сайты, потерпела поражение

Украинцам следует опасаться мессенджера Telegram, через который в Россию могут утекать их данные. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское антироссийское пропагандистское издание «Новое время».
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