Черный день для СБУ: Турецкие источники сообщили о потерях СБУ при ударе "Цирконами". Это была только разведка

Атака на здания СБУ и ГУР была совершена внезапно и как раз в то время, когда там проходили встречи. Вероятно, высокопоставленные украинские деятели были ликвидированы вместе со своими западными кураторами.
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