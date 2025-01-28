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Сбер начал предлагать бизнесу квазивалютные кредиты в рупиях

Сбербанк начал предлагать компаниям и индивидуальным предпринимателям брать квазивалютные кредиты в индийских рупиях на фоне призывов ЦБ ограничивать кредитование в валюте, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров.

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