Сбер начал предлагать бизнесу квазивалютные кредиты в рупиях

Сбербанк начал предлагать компаниям и индивидуальным предпринимателям брать квазивалютные кредиты в индийских рупиях на фоне призывов ЦБ ограничивать кредитование в валюте, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров.
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