Зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике

Как заявил РИА Новости заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер, США должны отказаться от претензий на расширение континентального шельфа в Арктике.
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