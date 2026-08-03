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Академик Анохин и нейробиолог Му-мин Пу: современные ИИ лишены ключевых свойств живого мозга

Академик Анохин и нейробиолог Му-мин Пу: современные ИИ лишены ключевых свойств живого мозга

Опубликована беседа двух всемирно известных нейробиологов — Константина Анохина, академика РАН и директора Института перспективных исследований мозга МГУ, и Му-мин Пу, научного руководителя Института нейронаук Китайской академии наук и архитектора проекта China Brain Project.

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