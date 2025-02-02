Томатный сок вместо таблеток: простой способ снизить давление Японские учёные из Tokyo Medical and Dental University обнаружили, что регулярное употребление несоленого томатного сока может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии