🌡 В Симферополе стартует отопительный сезон Завтра тепло начнут подавать в соцобъекты города, а в многоквартирных домах отопление включат с 26 октября, сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
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