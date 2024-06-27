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Авторы NBA 2K24 удалят контент со стримером Доктором Дизреспектом после скандала с перепиской с несовершеннолетней

Авторы NBA 2K24 удалят контент со стримером Доктором Дизреспектом после скандала с перепиской с несовершеннолетней

25 июня стала известна причина бана стримера на Твиче – сексуальные переписки с несовершеннолетней. На фоне этого студия 2K Games уберет в следующем патче все упоминания и контент из NBA 2K24, связанные с Доктором Дизреспектом.

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