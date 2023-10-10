Срочно в помойку? В Сети началась паника из-за «зараженных» бананов

Эксперты рассказали, можно ли умереть из-за банана. 123RF/legion-media.ruВ соцсетях распространилась новость о том, что в Китае зафиксированы смертельные случаи заражения птичьим гриппом (N7N9), который якобы передается через бананы.
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